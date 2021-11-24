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Побоювання щодо вторгнення Росії в Україну посилюються, - глава МЗС Естонії

Автор: Іванна Шовкун

Глава Міністерства закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс заявила, що побоювання щодо планів президента РФ Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну, посилюються. За її словами, для естонської сторони важливо, щоб конфлікт в Україні не загострився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації військового конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні вже вісім років", - сказала чиновниця.

Вона також додала, що необхідно підтримувати незалежність і територіальну цілісність української держави.

Крім того, глава МЗС наголосила, що Україні не вистачає гарантій безпеки НАТО, членом якої є Естонія.

Нагадаємо, агресія з боку військ Російської Федерації поряд із кордоном України має різну інтенсивність з початку військової агресії. Водночас, країна повинна завжди бути в бойовій готовності, щоб дати відсіч.

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