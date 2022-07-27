Чем опасен дефолт "Нафтогаза": какими могут быть последствия для компании

В "Нафтогазе" заявляют, что "жесткий дефолт", в котором оказался НАК после неуплаты долга, чреват арестом счетов и имущества компании за границей. Под арест может попасть и газ, который будет импортироваться.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, " Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин ".

Согласно письму "Нафтогаза" в Кабмин, с которым ознакомилось РБК-Украина, после дефолта также возможна блокировка денег за транзит газа.

Дефолт, говорится в письме, может нарушить обязательства по кредиту ЕБРР на 300 млн долларов, из которых получено пока только 50 млн. Держателем части бумаг с погашением в 2024 году является и ЕБРР. Кроме того, просрочка по платежам заблокирует привлечение новых кредитов и нарушит весь портфель кредитных обязательств. Фактически это означает "кросс дефолт" по всему кредитному портфелю компании в 75,1 млрд гривен.

НАК в итоге может лишиться доступа к средствам, необходимых для импорта газа и не сможет выполнить решение правительства по закачке 19 млрд кубометров к октябрю, считают в "Нафтгазе".