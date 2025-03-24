Опалювальний сезон в Україні завершується: коли та де відключать тепло

Зазвичай опалювальний сезон в Україні завершується 15 квітня. Проте через сприятливі погодні умови цього року багато регіонів вирішили відключити тепло раніше. Згідно з нормативами, місцева влада ухвалює рішення про завершення опалювального сезону, коли середньодобова температура протягом трьох днів перевищує +8°C.

Київ

Столична влада ухвалила рішення припинити опалювальний сезон із 24 березня. Мер Києва Віталій Кличко пояснив це не лише підвищенням температури, а й необхідністю економії енергоресурсів. Він уточнив, що будівлі соціальної сфери - лікарні, школи, дитсадки - будуть відключатися від тепла за індивідуальними заявками керівниківч.

Враховуючи масштаби міста, процес поступового відключення може тривати близько тижня.

Херсонська область

У Херсоні опалення офіційно вимкнули ще 12 березня. Це рішення стосувалося об'єктів соціально-культурної сфери та всіх споживачів централізованого опалення.

Однак мешканці з індивідуальним опаленням продовжують користуватися ним - для них "зимовий" тариф діятиме до 30 квітня.

Львів

З 20 по 22 березня у Львові вдень тимчасово припиняли подачу тепла, щоб уникнути перегріву будинків та заощадити кошти мешканців.

Однак через похолодання з 23 березня тепло подають у звичному режимі. У міськраді нагадали, що у 96% львівських будинків встановлені лічильники, тож регулювати подачу тепла можна самостійно.

Чернівці

На сайті Чернівецької міськради оприлюднено проєкт рішення про завершення опалювального сезону з 1 квітня. Його розглянуть 25 березня на засіданні виконкому.

Підставою для відключення є розпорядження Чернівецької ОВА та прогноз обласного гідрометцентру.

Дніпропетровська область

У Кам'янському виконком ухвалив рішення припинити подачу тепла з 24 березня. Крім того, з 26 березня у місті розпочнуть гідравлічні випробування магістральних тепломереж.

У самому Дніпрі поки що точна дата відключення невідома, але це може статися наприкінці березня - все залежить від температури повітря.

Одеська область

Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міськради ухвалив рішення про припинення опалювального сезону 25 березня.

Щодо Одеси - точна дата ще не визначена, проте в міськраді рекомендують стежити за офіційними повідомленнями.

Луцьк

Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що з 27 березня у Луцьку припиняють подачу тепла до житлових будинків. Він зазначає, що рішення ухвалене з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель та з метою ефективного використання енергоносіїв.

Водночас, якщо лікарням знадобиться тепло, міські служби зможуть відновити його подачу на запит керівників закладів.

Полтава

У Полтаві опалення можуть вимкнути вже цього тижня. За словами заступника гендиректора "Полтаватеплоенерго" Ігоря Процая, остаточне рішення розглянуть на найближчому засіданні виконкому. Він говорить, що це може відбутися вже в середу-четвер.

У місті чекають, щоб три дні поспіль середньодобова температура перевищувала +8°C - це є ключовою умовою для відключення тепла.

Хмельницька область

У Хмельницькому централізоване опалення поки що працює, але через потепління міські служби знизили рівень подачі тепла.

Рішення про офіційне завершення сезону ще не ухвалене.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка, начальника Херсонської МВА Романа Мрочко, Львівська міськрада, Чернівецька міськрада, Дніпровська міськрада, Білгород-Дністровська міськрада, "Суспільне Полтава", міський голова Луцька Ігор Поліщук.