Отопительный сезон в Украине завершается: когда и где отключат тепло

Обычно отопительный сезон в Украине завершается 15 апреля. Однако из-за благоприятных погодных условий в этом году многие регионы решили отключить тепло раньше. Согласно нормативам, местные власти принимают решение о завершении отопительного сезона, когда среднесуточная температура в течение трех дней превышает +8°C.

Киев

Столичные власти приняли решение прекратить отопительный сезон с 24 марта. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил это не только повышением температуры, но и необходимостью экономии энергоресурсов. Он уточнил, что здания социальной сферы - больницы, школы, детсады - будут отключаться от тепла по индивидуальным заявкам руководителей.

Учитывая масштабы города, процесс постепенного отключения может длиться около недели.

Херсонская область

В Херсоне отопление официально выключили еще 12 марта. Это решение касалось объектов социально-культурной сферы и всех потребителей централизованного отопления.

Однако жители с индивидуальным отоплением продолжают пользоваться им - для них "зимний" тариф будет действовать до 30 апреля.

Львов

С 20 по 22 марта во Львове днем временно прекращали подачу тепла, чтобы избежать перегрева домов и сэкономить средства жителей.

Однако из-за похолодания с 23 марта тепло подают в обычном режиме. В горсовете напомнили, что в 96% львовских домов установлены счетчики, поэтому регулировать подачу тепла можно самостоятельно.

Черновцы

На сайте Черновицкого горсовета обнародован проект решения о завершении отопительного сезона с 1 апреля. Его рассмотрят 25 марта на заседании исполкома.

Основанием для отключения является распоряжение Черновицкой ОГА и прогноз областного гидрометцентра.

Днепропетровская область

В Каменском исполком принял решение прекратить подачу тепла с 24 марта. Кроме того, с 26 марта в городе начнут гидравлические испытания магистральных теплосетей.

В самом Днепре пока что точная дата отключения неизвестна, но это может произойти в конце марта - все зависит от температуры воздуха.

Одесская область

Исполнительный комитет Белгород-Днестровского горсовета принял решение о прекращении отопительного сезона 25 марта.

Что касается Одессы - точная дата еще не определена, однако в горсовете рекомендуют следить за официальными сообщениями.

Луцк

Городской голова Игорь Полищук сообщил, что с 27 марта в Луцке прекращают подачу тепла в жилые дома. Он отмечает, что решение принято с учетом прогнозируемого устойчивого повышения температуры, для недопущения перегрева домов и с целью эффективного использования энергоносителей.

В то же время, если больницам понадобится тепло, городские службы смогут восстановить его подачу по запросу руководителей учреждений.

Полтава

В Полтаве отопление могут отключить уже на этой неделе. По словам заместителя гендиректора "Полтаватеплоэнерго" Игоря Процая, окончательное решение рассмотрят на ближайшем заседании исполкома. Он говорит, что это может произойти уже в среду-четверг.

В городе ждут, чтобы три дня подряд среднесуточная температура превышала +8°C - это является ключевым условием для отключения тепла.

Хмельницкая область

В Хмельницком централизованное отопление пока работает, но из-за потепления городские службы снизили уровень подачи тепла.

Решение об официальном завершении сезона еще не принято.

При написании материала использовались источники: сообщения городского головы Киева Виталия Кличко, начальника Херсонской МВА Романа Мрочко, Львовский горсовет, Черновицкий горсовет, Днепровский горсовет, Белгород-Днестровский горсовет, "Суспільне Полтава", городской голова Луцка Игорь Полищук.