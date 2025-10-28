Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків

"Опалювальний сезон стартував за безпрецедентних атак ворога на об’єкти енергетичної, теплової генерації. Об’єкти житлового фонду, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства щоденно потерпають від ворожих обстрілів", - зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Він також додав, що у Кабміні прогнозують нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон.

На сьогодні більше 55% об’єктів соціальної сфери вже підключені до тепла, серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч закладів освіти та понад 2 тисячі – закладів охорони здоров’я. Поступово тепло подається і до житлових будинків – на сьогодні є часткове підключення в 13 регіонах.

Загалом для старту опалювального сезону до роботи були підготовлені більше ніж 17,5 тисячі котелень та 17 тисяч кілометрів теплових мереж, з яких 340 км було замінено, проведені капітальні ремонти та заміни котлів.