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Опалювальний сезон стартував. Коли до тепла підключать всі будинки Києва

Багатоповерхівки Києва підключають до тепла поступово (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Підключення житлових будинків Києва до тепла розпочалось у середу, 30 жовтня. Багатоповерхівки підключають до системи теплопостачання поступово.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

Коли до тепла підключать всі будинки Києва

Згідно з інформацією київського міського голови, станом на ранок 31 жовтня опалення отримали вже 16% житлового фонду столиці (1 617 багатоповерхівок).

Кличко наголосив, що підключення до тепла всіх будинків триватиме до 7 днів.

Він уточнив, що у столиці функціонує одна з найбільших систем централізованого теплопостачання в Європі:

  • 2,7 тис. км тепломереж
  • теплоелектроцентралі
  • 160 задіяних в опалювальному процесі котелень

"Увімкнення опалення у більш короткі терміни технологічно неможливе, бо різке збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень", - зауважив мер міста.

Він нагадав також, що будинки, які отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів.

Допис Кличка (скриншот: t.me/vitaliy_klitschko)

Опалювальний сезон 2024-2025

Нагадаємо, український уряд активно готується до зимового періоду, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури, щоб забезпечити стійке постачання тепла та електроенергії населенню в умовах війни та загрози обстрілів з боку РФ.

Посадовці та енергетичні компанії працюють над збільшенням запасів природного газу для опалювального сезону. Крім того, ще влітку було проведено ремонти та відновлення пошкоджених російськими ударами об'єктів енергетичної інфраструктури.

Оскільки російські атаки на енергетичні об'єкти залишаються загрозою, вживаються заходи для додаткового захисту ключових елементів інфраструктури, таких як ТЕС, ГЕС і підстанції. Особлива увага приділяється заходам з протиповітряної оборони (ППО).

Очікується, що тарифи на опалення та гарячу воду на період 2024-2025 років залишаться стабільними. Держава продовжує підтримувати населення шляхом надання субсидій на комунальні послуги тим, хто цього потребує.

У Києві опалювальний сезон для закладів соціальної сфери розпочався з понеділка, 14 жовтня. Тепло підключають за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.

Згідно з інформацією Віталія Кличка, станом на 31 жовтня до опалення підключено 92% (418) шкіл, 88% (472) дитсадків, а також 79% (277) лікувальних закладів.

Читайте також, як підготувати батареї до опалювального сезону, щоб уникнути проблем у подальшому.

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