Опалювальний сезон стартував. Коли до тепла підключать всі будинки Києва

Опалювальний сезон 2024-2025

Нагадаємо, український уряд активно готується до зимового періоду, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури, щоб забезпечити стійке постачання тепла та електроенергії населенню в умовах війни та загрози обстрілів з боку РФ.

Посадовці та енергетичні компанії працюють над збільшенням запасів природного газу для опалювального сезону. Крім того, ще влітку було проведено ремонти та відновлення пошкоджених російськими ударами об'єктів енергетичної інфраструктури.

Оскільки російські атаки на енергетичні об'єкти залишаються загрозою, вживаються заходи для додаткового захисту ключових елементів інфраструктури, таких як ТЕС, ГЕС і підстанції. Особлива увага приділяється заходам з протиповітряної оборони (ППО).

Очікується, що тарифи на опалення та гарячу воду на період 2024-2025 років залишаться стабільними. Держава продовжує підтримувати населення шляхом надання субсидій на комунальні послуги тим, хто цього потребує.

У Києві опалювальний сезон для закладів соціальної сфери розпочався з понеділка, 14 жовтня. Тепло підключають за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.

Згідно з інформацією Віталія Кличка, станом на 31 жовтня до опалення підключено 92% (418) шкіл, 88% (472) дитсадків, а також 79% (277) лікувальних закладів.

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