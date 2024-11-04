Опалювальний сезон починається в Одесі: коли почнуть подавати тепло у житлові будинки

Раніше РБК-Україна розповідало, що опалювальний сезон восени 2024 року у кожній області починають за індивідуальним графіком через різні погодні умови. Крім того, ще тривають ремонтні роботи. Зокрема, заступниця мера Одеси Ганна Позднякова повідомила, що підготовка до опалювального сезону відбувається за графіком, і всі невеликі котельні міста вже оснащені дизельними генераторами.

Одеська область підготувалася до опалювального сезону, і початок подачі тепла заплановано з урахуванням погодних умов. Рішення про старт опалення громади прийматимуть, починаючи з п’ятниці, 1 листопада. В Арцизькій громаді опалення вже вмикають, тоді як у Южненській підготовка електромереж до подачі тепла тривала до 4 листопада.

Також ми писали, що під час війни запроваджено мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак цей захід не поширюється на тарифи на електроенергію, холодну воду та інші комунальні послуги.

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