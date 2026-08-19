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Опалювальний сезон під загрозою? Нардеп виступив з заявою щодо запуску Червоноградської ЦЗФ

12:18 19.08.2026 Ср
3 хв
За словами народного депутата Михайла Бондара, суд має нарешті дати Червоноградській ЦЗФ шанс запрацювати після 8 місяців простою
aimg Олександр Мороз
Михайло Бондар (кадр з відео)

Суд у Львові має нарешті ухвалити рішення, яке дозволить розблокувати роботу Червоноградської збагачувальної фабрики та призначити керуючого санацією. Інакше пройти опалювальний сезон буде складніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Михайла Бондара з трибуни Верховної Ради.

"8 років фабрика під санацією, постійно арбітражні керуючі міняються, лобістські групи відстоюють своїх арбітражних керуючих, контрольованих. 8 місяців заблоковано, фактично, фабрика не працює", - наголосив він.

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Бондар пояснив, що проблема фабрики напряму пов’язана з підготовкою до опалювального сезону. Вугілля Львівсько-Волинського басейну не можна просто видобути й одразу відправити на ТЕС - його потрібно попередньо збагатити, і саме Червоноградська ЦЗФ фактично є ключовим підприємством для цього процесу.

"А це вугілля, яке зараз є на підконтрольній території Львівсько-Волинського басейну, мусить збагачуватися. І фактично ця фабрика тільки й може це робити", - сказав депутат.

За його словами, на тлі очікувань складної зими Україні потрібно максимально використовувати внутрішній ресурс - зокрема вугілля та газ для балансування енергосистеми. Тому подальший простій ЦЗФ лише звужує можливості теплової генерації.

Бондар закликав суд не переносити засідання і призначити керуючим санацією кандидата від держави, який не представлятиме інтереси окремих груп впливу.

"Я закликаю, щоб вони сьогодні прийняли державницьке рішення: призначили арбітражним керуючим людину від держави, яка буде відстоювати державні інтереси і розблокує роботу підприємства, - фабрики Червоноградської збагачувальної", - заявив він.

Депутат також розкритикував ситуацію, коли представники державної влади декларують необхідність підготовки до складної зими, але ці сигнали, за його словами, не знаходять належного відображення в судовому процесі.

"Ми неодноразово чуємо і від представників Міністерства енергетики, і від Офісу президента, які роздають вказівки, як треба пройти цей опалювальний період, але судді нічого не чують", - наголосив Бондар.

Що цьому передувало

Раніше громадський активіст і юрист Олександр Клімов заявив, що призначення нового незалежного арбітражного керуючого може означати втрату впливу на фабрику людей, яких він пов’язує з Андрієм Венгриним. Його, за словами Клімова, у низці політичних і медійних кіл називають "смотрящим" за вугільною галуззю.

Нагадаємо, Червоноградська ЦЗФ є ключовою ланкою між державними шахтами Львівсько-Волинського басейну та тепловими електростанціями.

Ситуація навколо фабрики загострилася на тлі тривалої процедури санації ПАТ "Львівська вугільна компанія", проблем із управлінням підприємством, боргів по зарплатах та фактичної зупинки виробничих процесів.

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Опалювальный сезон