Опалювальний сезон у Києві: коли чекати завершення і що кажуть в КМДА

Коли у Києві вимкнуть опалення

У Києві одна із найбільших централізованих мереж у Європі, її протяжність сягає майже 3 тисячі км, тому припинення її роботи займе до тижня. Рішення про зупинку теплопостачання ухвалюють на основі температурних показників на вулиці, поки вони не відповідають нормам.

"Зараз система енергопостачання працює на мінімальних параметрах, відповідно до температури на вулиці. При ухваленні рішення про зупинку опалення маємо зважати на погодні показники, бо зараз похолодає і люди проситимуть ввімкнути тепло. Відповідно, рішення міська влада ухвалює з урахуванням показників комфорту населення, погоди та економії споживання енергоресурсів", - каже Пантелєєв.

Він також наголосив, що температурні показники є ключовими для закінчення теплопостачання у столиці.

"У нас останній десяток років ухвалюється рішення про початок і закінчення сезону якраз не по якихось конкретних датах, а винятково за температурними показниками. Торік ми завершили сезон 28 березня, а у 2023 році ще раніше. Тому, як тільки погода дозволить, рішення про завершення опалювального сезону ухвалять", - пояснив чиновник.

Чи зменшуватимуть інтенсивність опалення

Пантелєєв пояснив, що у Києві тисячі будинків мають власні системи регулювання температури, тобто вони можуть самостійно зводити до мінімуму постачання тепла.

"У нас є будинки, які провели низку енергоефективних заходів, створили теплові пункти, утеплили будинки, замінили вікна і двері на енергоефективні, тому у них споживання тепла мінімальне навіть взимку, і, відповідно, суми у платіжках теж мінімальні", - говорить Пантелеєв.

Чиновник наголосив, що зважаючи на централізовану систему теплопостачання у Києві оптимальним рішенням в сьогоднішніх обставинах є регулювання на рівні будинків, коли там самі вирішують на рівні своїх технічних можливостей, скільки їм треба споживати тепла.