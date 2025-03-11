Отопительный сезон в Киеве: когда ждать завершения и что говорят в КГГА

Когда в Киеве отключат отопление

В Киеве одна из крупнейших централизованных сетей в Европе, ее протяженность достигает почти 3 тысячи км, поэтому прекращение ее работы займет до недели. Решение об остановке теплоснабжения принимают на основе температурных показателей на улице, пока они не отвечают нормам.

"Сейчас система энергоснабжения работает на минимальных параметрах, соответственно температуре на улице. При принятии решения об остановке отопления должны учитывать погодные показатели, потому что сейчас похолодает и люди будут просить включить тепло. Соответственно, решение городские власти принимают с учетом показателей комфорта населения, погоды и экономии потребления энергоресурсов", - говорит Пантелеев.

Он также отметил, что температурные показатели являются ключевыми для окончания теплоснабжения в столице.

"У нас последний десяток лет принимается решение о начале и окончании сезона как раз не по какими-то конкретным датам, а исключительно по температурным показателям. В прошлом году мы завершили сезон 28 марта, а в 2023 году еще раньше. Поэтому, как только погода позволит, решение о завершении отопительного сезона примут", - пояснил чиновник.

Будут ли уменьшать интенсивность отопления

Пантелеев пояснил, что в Киеве тысячи домов имеют собственные системы регулирования температуры, то есть они могут самостоятельно сводить к минимуму поставки тепла.

"У нас есть дома, которые провели ряд энергоэффективных мероприятий, создали тепловые пункты, утеплили дома, заменили окна и двери на энергоэффективные, поэтому у них потребление тепла минимальное даже зимой, и, соответственно, суммы в платежках тоже минимальные", - говорит Пантелеев.

Чиновник отметил, что учитывая централизованную систему теплоснабжения в Киеве оптимальным решением в сегодняшних обстоятельствах является регулирование на уровне домов, когда там сами решают на уровне своих технических возможностей, сколько им надо потреблять тепла.