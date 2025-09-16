Опалювальний сезон на Донеччині під загрозою: які громади залишаться без тепла

У Донецькій області готовність до опалювального сезону в громадах, де це дозволяє безпекова ситуація, становить 75%. Однак у більшості громад неможливо запустити опалення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
За його словами, через пошкодження газопроводів, енергетичної інфраструктури та активні бойові дії наразі неможливо запустити опалення у Курахівській, Лиманській, Мирноградській, Покровській, Сіверській, Торецькій, Часовоярській, Іллінівській та Костянтинівській громадах.
У Добропільській та Святогірській громадах теплопостачання буде частковим.
"Попри всі виклики війни, ми маємо надати допомогу жителям у проходженні зими. Дав доручення начальникам місцевих військових адміністрацій оперативно опрацювати питання забезпечення людей буржуйками, булер’янами, дровами та пелетами", - наголосив Філашкін.
Він додав, що влада робить усе можливе, аби підготувати комунальну інфраструктуру та забезпечити мешканців необхідними послугами в умовах воєнного стану.
Російські війська постійно обстрілюють територію Донецької області. Так, вранці 9 вересня російська армія завдала авіаудару по селищу Ярова Донецької області, застосувавши керовану авіабомбу КАБ-250. У цей час працівники "Укрпошти" видавали місцевим жителям пенсії.
Більшість загиблих становили люди пенсійного віку, які чекали у черзі. Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, зазначивши, що поранення також отримала начальниця місцевого відділення.
Після трагедії в компанії заявили про зміну порядку виплат у прифронтових населених пунктах.