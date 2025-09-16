UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Опалювальний сезон на Донеччині під загрозою: які громади залишаться без тепла

Фото: Опалювальний сезон у Донецькій області під загрозою (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Донецькій області готовність до опалювального сезону в громадах, де це дозволяє безпекова ситуація, становить 75%. Однак у більшості громад неможливо запустити опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, через пошкодження газопроводів, енергетичної інфраструктури та активні бойові дії наразі неможливо запустити опалення у Курахівській, Лиманській, Мирноградській, Покровській, Сіверській, Торецькій, Часовоярській, Іллінівській та Костянтинівській громадах.

У Добропільській та Святогірській громадах теплопостачання буде частковим.

"Попри всі виклики війни, ми маємо надати допомогу жителям у проходженні зими. Дав доручення начальникам місцевих військових адміністрацій оперативно опрацювати питання забезпечення людей буржуйками, булер’янами, дровами та пелетами", - наголосив Філашкін.

Він додав, що влада робить усе можливе, аби підготувати комунальну інфраструктуру та забезпечити мешканців необхідними послугами в умовах воєнного стану.

Удари по Донецькій області

Російські війська постійно обстрілюють територію Донецької області. Так, вранці 9 вересня російська армія завдала авіаудару по селищу Ярова Донецької області, застосувавши керовану авіабомбу КАБ-250. У цей час працівники "Укрпошти" видавали місцевим жителям пенсії.

Більшість загиблих становили люди пенсійного віку, які чекали у черзі. Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, зазначивши, що поранення також отримала начальниця місцевого відділення.

Після трагедії в компанії заявили про зміну порядку виплат у прифронтових населених пунктах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьОпалювальный сезон