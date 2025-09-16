RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Отопительный сезон в Донецкой области под угрозой: какие громады останутся без тепла

Фото: Отопительный сезон в Донецкой области под угрозой (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Донецкой области готовность к отопительному сезону в громадах, где это позволяет ситуация с безопасностью, составляет 75%. Однако в большинстве громад невозможно запустить отопление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

По его словам, из-за повреждения газопроводов, энергетической инфраструктуры и активных боевых действий пока невозможно запустить отопление в Кураховской, Лиманской, Мирноградской, Покровской, Северской, Торецкой, Часовоярской, Ильиновской и Константиновской громадах.

В Добропольской и Святогорской громадах теплоснабжение будет частичным.

"Несмотря на все вызовы войны, мы должны оказать помощь жителям в прохождении зимы. Дал поручение начальникам местных военных администраций оперативно проработать вопрос обеспечения людей буржуйками, булерьянами, дровами и пеллетами", - подчеркнул Филашкин.

Он добавил, что власть делает все возможное, чтобы подготовить коммунальную инфраструктуру и обеспечить жителей необходимыми услугами в условиях военного положения.

Удары по Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают территорию Донецкой области. Так, утром 9 сентября российская армия нанесла авиаудар по поселку Яровая Донецкой области, применив управляемую авиабомбу КАБ-250. В это время работники "Укрпочты" выдавали местным жителям пенсии.

Большинство погибших составляли люди пенсионного возраста, которые ждали в очереди. Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, отметив, что ранения также получила начальница местного отделения.

После трагедии в компании заявили об изменении порядка выплат в прифронтовых населенных пунктах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьОтопительный сезон