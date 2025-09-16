Отопительный сезон в Донецкой области под угрозой: какие громады останутся без тепла

В Донецкой области готовность к отопительному сезону в громадах, где это позволяет ситуация с безопасностью, составляет 75%. Однако в большинстве громад невозможно запустить отопление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
По его словам, из-за повреждения газопроводов, энергетической инфраструктуры и активных боевых действий пока невозможно запустить отопление в Кураховской, Лиманской, Мирноградской, Покровской, Северской, Торецкой, Часовоярской, Ильиновской и Константиновской громадах.
В Добропольской и Святогорской громадах теплоснабжение будет частичным.
"Несмотря на все вызовы войны, мы должны оказать помощь жителям в прохождении зимы. Дал поручение начальникам местных военных администраций оперативно проработать вопрос обеспечения людей буржуйками, булерьянами, дровами и пеллетами", - подчеркнул Филашкин.
Он добавил, что власть делает все возможное, чтобы подготовить коммунальную инфраструктуру и обеспечить жителей необходимыми услугами в условиях военного положения.
Российские войска постоянно обстреливают территорию Донецкой области. Так, утром 9 сентября российская армия нанесла авиаудар по поселку Яровая Донецкой области, применив управляемую авиабомбу КАБ-250. В это время работники "Укрпочты" выдавали местным жителям пенсии.
Большинство погибших составляли люди пенсионного возраста, которые ждали в очереди. Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, отметив, что ранения также получила начальница местного отделения.
После трагедии в компании заявили об изменении порядка выплат в прифронтовых населенных пунктах.