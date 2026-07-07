Опалювальний сезон 2026: як в Україні спростили правила для резервного тепла

Щоб забезпечити стабільне теплопостачання під час зими попри можливі ворожі атаки, НКРЕКП оновила правила приєднання резервних котелень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
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Як повідомляється, НКРЕКП оновила правила приєднання до газорозподільних мереж для резервних джерел тепла. Відповідні зміни внесли до постанови № 355 від 29 березня 2022 року, що діє в умовах воєнного стану.
Тепер резервні котельні та інші об'єкти, що виробляють тепло, можна буде вводити в роботу набагато швидше. Це дозволить оперативно замінити основні теплоелектроцентралі чи теплоелектростанції у разі їх пошкодження або знищення через ворожі обстріли.
Документ визначає механізм, який дозволяє використовувати "вивільнену" потужність газорозподільних систем для роботи резервного обладнання. Також постанова регламентує:
Головна мета рішення - швидше відновлення теплопостачання та гарячої води після атак на енергетичну інфраструктуру. Завдяки використанню потужностей, що звільняються, резервні котельні зможуть без затримок забезпечувати виробництво тепла для громад.
"Це ще один важливий крок до підвищення стійкості енергосистеми та створення додаткових умов для успішного проходження опалювального сезону", - зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко.