Опалювальний сезон 2026: як в Україні спростили правила для резервного тепла

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Спрощення процедури: НКРЕКП оновила правила приєднання до газорозподільних мереж для резервних котелень. Це дозволить швидше вводити в роботу резервні джерела тепла у разі пошкодження основних ТЕЦ чи ТЕС під час ворожих обстрілів.

НКРЕКП оновила правила приєднання до газорозподільних мереж для резервних котелень. Це дозволить швидше вводити в роботу резервні джерела тепла у разі пошкодження основних ТЕЦ чи ТЕС під час ворожих обстрілів. Ефективність використання ресурсів: Дозволено використовувати "вивільнену" потужність газорозподільних систем, яка простоює через зупинку чи пошкодження енергетичних об'єктів.

Дозволено використовувати "вивільнену" потужність газорозподільних систем, яка простоює через зупинку чи пошкодження енергетичних об'єктів. Результат для споживачів: Це допоможе оперативніше відновлювати теплопостачання та подачу гарячої води для громад після ворожих атак.

Це допоможе оперативніше відновлювати теплопостачання та подачу гарячої води для громад після ворожих атак. Чітка координація: Постанова регламентує взаємодію між військовими адміністраціями, операторами мереж, власниками об’єктів та замовниками послуг з приєднання.

Як повідомляється, НКРЕКП оновила правила приєднання до газорозподільних мереж для резервних джерел тепла. Відповідні зміни внесли до постанови № 355 від 29 березня 2022 року, що діє в умовах воєнного стану.

Що змінилося

Тепер резервні котельні та інші об'єкти, що виробляють тепло, можна буде вводити в роботу набагато швидше. Це дозволить оперативно замінити основні теплоелектроцентралі чи теплоелектростанції у разі їх пошкодження або знищення через ворожі обстріли.

Як це працюватиме

Документ визначає механізм, який дозволяє використовувати "вивільнену" потужність газорозподільних систем для роботи резервного обладнання. Також постанова регламентує:

порядок взаємодії між військовими адміністраціями, операторами мереж, власниками об’єктів та замовниками послуг;

правила експлуатації таких резервних об’єктів;

процедуру переведення в режим резерву та відновлення роботи основних джерел тепла.

Що це означає для споживачів

Головна мета рішення - швидше відновлення теплопостачання та гарячої води після атак на енергетичну інфраструктуру. Завдяки використанню потужностей, що звільняються, резервні котельні зможуть без затримок забезпечувати виробництво тепла для громад.

"Це ще один важливий крок до підвищення стійкості енергосистеми та створення додаткових умов для успішного проходження опалювального сезону", - зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко.