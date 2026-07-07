Отопительный сезон 2026: как в Украине упростили правила для резервного тепла

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Упрощение процедуры: НКРЭКУ обновила правила присоединения к газораспределительным сетям для резервных котельных. Это позволит быстрее вводить в работу резервные источники тепла при повреждении основных ТЭЦ или ТЭС во время вражеских обстрелов.

НКРЭКУ обновила правила присоединения к газораспределительным сетям для резервных котельных. Это позволит быстрее вводить в работу резервные источники тепла при повреждении основных ТЭЦ или ТЭС во время вражеских обстрелов. Эффективность использования ресурсов: Разрешено использовать "высвободившуюся" мощность газораспределительных систем, которая простаивает из-за остановки или повреждения энергетических объектов.

Разрешено использовать "высвободившуюся" мощность газораспределительных систем, которая простаивает из-за остановки или повреждения энергетических объектов. Результат для потребителей: Это поможет более оперативно восстанавливать теплоснабжение и подачу горячей воды для общин после вражеских атак.

Это поможет более оперативно восстанавливать теплоснабжение и подачу горячей воды для общин после вражеских атак. Четкая координация: Постановление регламентирует взаимодействие между военными администрациями, операторами сетей, владельцами объектов и заказчиками услуг по присоединению.

Как сообщается, НКРЭКУ обновила правила присоединения к газораспределительным сетям для резервных источников тепла. Соответствующие изменения внесли в постановление №355 от 29 марта 2022 года, действующее в условиях военного положения.

Что изменилось

Теперь резервные котельные и другие производящие тепло объекты можно будет вводить в работу гораздо быстрее. Это позволит оперативно заменить основные теплоэлектроцентрали или теплоэлектростанции в случае их повреждения или уничтожения из-за вражеских обстрелов.

Как это будет работать

Документ определяет механизм, позволяющий использовать "высвободившуюся" мощность газораспределительных систем для работы резервного оборудования. Также постановление регламентирует:

порядок взаимодействия между военными администрациями, операторами сетей, владельцами объектов и заказчиками услуг;

правила эксплуатации таких резервных объектов;

процедуру перевода в режим резерва и возобновление работы основных источников тепла.

Что это значит для потребителей

Главная цель решения - более быстрое восстановление теплоснабжения и горячей воды после атак на энергетическую инфраструктуру. Благодаря использованию освобождаемых мощностей резервные котельные смогут без задержек обеспечивать производство тепла для общин.

"Это еще один важный шаг к повышению устойчивости энергосистемы и созданию дополнительных условий для успешного прохождения отопительного сезона", - отметил глава НКРЭКУ Юрий Власенко.