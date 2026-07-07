Отопительный сезон 2026: как в Украине упростили правила для резервного тепла

Чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение во время зимы, несмотря на возможные вражеские атаки, НКРЭКУ обновила правила присоединения резервных котельных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Главное:
Как сообщается, НКРЭКУ обновила правила присоединения к газораспределительным сетям для резервных источников тепла. Соответствующие изменения внесли в постановление №355 от 29 марта 2022 года, действующее в условиях военного положения.
Теперь резервные котельные и другие производящие тепло объекты можно будет вводить в работу гораздо быстрее. Это позволит оперативно заменить основные теплоэлектроцентрали или теплоэлектростанции в случае их повреждения или уничтожения из-за вражеских обстрелов.
Документ определяет механизм, позволяющий использовать "высвободившуюся" мощность газораспределительных систем для работы резервного оборудования. Также постановление регламентирует:
Главная цель решения - более быстрое восстановление теплоснабжения и горячей воды после атак на энергетическую инфраструктуру. Благодаря использованию освобождаемых мощностей резервные котельные смогут без задержек обеспечивать производство тепла для общин.
"Это еще один важный шаг к повышению устойчивости энергосистемы и созданию дополнительных условий для успешного прохождения отопительного сезона", - отметил глава НКРЭКУ Юрий Власенко.