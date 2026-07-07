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Отопительный сезон 2026: как в Украине упростили правила для резервного тепла

18:53 07.07.2026 Вт
2 мин
В случае обстрелов вернуть тепло и воду будет проще
aimg Ирина Гамерская
Фото: в Украине приняли важное решение для отопления зимой (Getty Images)

Чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение во время зимы, несмотря на возможные вражеские атаки, НКРЭКУ обновила правила присоединения резервных котельных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Главное:

  • Упрощение процедуры: НКРЭКУ обновила правила присоединения к газораспределительным сетям для резервных котельных. Это позволит быстрее вводить в работу резервные источники тепла при повреждении основных ТЭЦ или ТЭС во время вражеских обстрелов.
  • Эффективность использования ресурсов: Разрешено использовать "высвободившуюся" мощность газораспределительных систем, которая простаивает из-за остановки или повреждения энергетических объектов.
  • Результат для потребителей: Это поможет более оперативно восстанавливать теплоснабжение и подачу горячей воды для общин после вражеских атак.
  • Четкая координация: Постановление регламентирует взаимодействие между военными администрациями, операторами сетей, владельцами объектов и заказчиками услуг по присоединению.

Как сообщается, НКРЭКУ обновила правила присоединения к газораспределительным сетям для резервных источников тепла. Соответствующие изменения внесли в постановление №355 от 29 марта 2022 года, действующее в условиях военного положения.

Что изменилось

Теперь резервные котельные и другие производящие тепло объекты можно будет вводить в работу гораздо быстрее. Это позволит оперативно заменить основные теплоэлектроцентрали или теплоэлектростанции в случае их повреждения или уничтожения из-за вражеских обстрелов.

Как это будет работать

Документ определяет механизм, позволяющий использовать "высвободившуюся" мощность газораспределительных систем для работы резервного оборудования. Также постановление регламентирует:

  • порядок взаимодействия между военными администрациями, операторами сетей, владельцами объектов и заказчиками услуг;
  • правила эксплуатации таких резервных объектов;
  • процедуру перевода в режим резерва и возобновление работы основных источников тепла.

Что это значит для потребителей

Главная цель решения - более быстрое восстановление теплоснабжения и горячей воды после атак на энергетическую инфраструктуру. Благодаря использованию освобождаемых мощностей резервные котельные смогут без задержек обеспечивать производство тепла для общин.

"Это еще один важный шаг к повышению устойчивости энергосистемы и созданию дополнительных условий для успешного прохождения отопительного сезона", - отметил глава НКРЭКУ Юрий Власенко.

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