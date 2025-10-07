Опалювальний сезон 2025: де вже є тепло і як готуються регіони

Київ і центр країни

У Києві з 3 жовтня почали підключати до тепла лікарні, дитсадки та школи - за індивідуальними заявками. Як зазначив мер Віталій Кличко, житлові будинки отримають опалення після зниження середньодобової температури до +8°C протягом трьох днів.

У Черкасах комунальники готові подавати тепло до соціальних об’єктів, однак масовий запуск можливий не раніше середини жовтня. За даними Черкаського гідрометцентру, вже з 9 жовтня в регіон прийде циклон із дощами, а температура почне знижуватися. Очікується, що до 13 жовтня середньодобові показники опустяться нижче +8°C.

В Ірпені вже розпочали опалювальний сезон - до тепла підключили пологовий будинок, гінекологічне відділення та дитячу поліклініку. Найближчим часом планують запустити опалення у частині дитсадків.

На Вінниччині у Хмільницькій громаді тепло подали до дитсадків, шкіл і профтехліцеїв. З 16 жовтня планують підключати медичні установи та житлові будинки.

Захід України

На заході країни опалювальний сезон починається поступово. У Львові вже підключили шість медзакладів, але школи та дитсадки поки не подають заявки. У Хмельницькому з 6 жовтня тепло подають у дитячі садки та медичні заклади - там температура в приміщеннях опускалася до +16°C.

У Рівному 30 вересня подали тепло у два медзаклади - пологовий будинок та міську дитячу лікарню.

У Чернівецькій області опалювальний сезон розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб становитиме +8°C або нижче.

У Бориславській громаді (Львівщина) опалювальний сезон стартував 7 жовтня - насамперед у закладах освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту.

На Тернопільщині вже обігрівають Чортківську та Підгаєцьку громади. Там комунальні служби завершили перевірку котелень і тепломереж.

У Калуші (Івано-Франківщина) місцева влада повідомила, що опалювальний сезон імовірно розпочнеться не раніше листопада - через обмеження з газопостачанням. Проте у місті вже опалюють лікарні, а в дитсадках вмикають електрообігрівачі.

Північні регіони

У Чернігові готовність тепломереж до опалювального періоду становить 99%. Місто розглядає кілька сценаріїв запуску опалення, зокрема із залученням альтернативних джерел тепла.

Ніжин на Чернігівщині готовий на 96% і чекає рішення центральної влади для синхронного старту опалювального сезону по країні.

Сумський район готовий до запуску тепла на 100%. Як повідомив голова РДА Михайло Мельник, перевірено всі котельні, забезпечено резервні джерела живлення й генератори на випадок блекаутів.

Схід України

На Харківщині підготовка до опалювального сезону триває у посиленому режимі. Голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що тепло подаватимуть після стабільного зниження температури до +8°C. Минулого року сезон стартував близько 1 листопада, і цього року планують діяти аналогічно.

Через обстріли та замінованість територій розпочати опалювальний сезон не вдасться у понад 60 прифронтових населених пунктах області. Там триває евакуація жителів до безпечних регіонів.

Південь України

У Херсоні опалювальний сезон офіційно стартував 1 жовтня. Тепло отримують об’єкти з індивідуальним опаленням, а підключення житлового фонду та соціальних установ триватиме поступово. Місцева влада готується до можливих атак на енергетичну інфраструктуру.

Влада Миколаєва планує максимально відтермінувати початок опалювального сезону 2025 року, щоб зекономити ресурси. Системи перевіряють і готують до запуску, але тепло вмикатимуть лише після стійкого зниження температури.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що у місті триває масштабна заміна тепломереж, а Миколаївська ТЕЦ, яку торік зруйнували росіяни, відновлює роботу. Опалення не вмикатимуть завчасно, зважаючи на теплу погоду та стан інфраструктури.