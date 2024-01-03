Опальна зірка "Мемфіса" поклав згори з-під першого номера драфту: момент дня в НБА

Оборонець "Гріззліс" підкорив моментом у фінальній чверті протистояння зі "Сан-Антоніо". Він сміливо пішов атакувати кошик "Сперз", обійшов Джонса, перехитрив Вембаньяму та крізь його руки оформив слемданк.

Морант і компанія здобули впевнену домашню перемогу (106:98). Утім, обидві команди залишаються за межами плей-офф від Західної конференції. "Мемфіс" іде на 13-й сходинці, а "Сан-Антоніо" – безнадійний аутсайдер.

Найрезультативнішим на паркеті став Морант. Він набрав 26 очок, зробив 5 підбирань і віддав 10 передач. Показники Вембаньями скромніші – 20 пунктів, 7 підбирань, 1 асист.

Хто такий Джа Морант

Уродженець Південної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Мюррей Стейт Рейсерс". На драфті НБА-2019 обраний "Мемфісом" під другим номером.

Проводить п'ятий сезон поспіль під егідою асоціації. У дебютний рік отримав приз Новачку сезону, а торік – нагороду Гравцю НБА, який досягнув найбільшого прогресу. Двічі виступав у плей-офф, дворазовий учасник Матчу всіх зірок (2022, 2023).

Навесні вийшов у прямий ефір в соцмережах і під час відвідин нічного клубу позував зі зброєю. Був оштрафований і дискваліфікований, лікувався у клініці від стресу. Влітку вдруге потрапив у схожий скандал і отримав 25-матчевий бан.