Опальная звезда "Мемфиса" уложил сверху из-под первого номера драфта: момент дня в НБА

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил плеймейкер "Мемфис Гриззлис" Джа Морант.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Защитник "Гриззлис" покорил моментом в финальной четверти противостояния с "Сан-Антонио". Он смело пошел атаковать корзину "Сперз", обошел Джонса, перехитрил Вембаньяму и сквозь его руки оформил слэм-данк.
Морант и компания одержали уверенную домашнюю победу (106:98). Впрочем, обе команды остаются вне плей-офф от Западной конференции. "Мемфис" идет на 13-й строчке, а "Сан-Антонио" – безнадежный аутсайдер.
Самым результативным на паркете стал Морант. Он набрал 26 очков, сделал 5 подборов и отдал 10 передач. Показатели Вембаньямы более скромные – 20 пунктов, 7 подборов, 1 ассист.
Уроженец Южной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Мюррей Стейт Рейсерс". На драфте НБА-2019 выбран "Мемфисом" под вторым номером.
Проводит пятый сезон подряд под эгидой ассоциации. В дебютный год получил приз Новичку сезона, а в прошлом году – награду Самому прогрессирующему игроку НБА. Дважды выступал в плей-офф, двукратный участник Матча всех звезд (2022, 2023).
Весной вышел в прямой эфир в соцсетях и во время посещения ночного клуба позировал с оружием. Был оштрафован и дисквалифицирован, лечился в клинике от стресса. Летом второй раз попал в подобный скандал и получил 25-матчевый бан.
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