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У Миколаєві назвали дату старту опалювального сезону

Фото: опалення поступово включать у будинках та соцзакладах (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Миколаєві міська рада прийняла рішення про початок опалювального сезону з 1 листопада. Теплопостачання буде запущено поступово, щоб забезпечити рівномірний розподіл тепла та уникнути перевантаження мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Першочергово опалення з’явиться у закладах охорони здоров’я, освіти та соціальної сфери, а згодом у житлових будинках. На повний запуск системи виділено 10 днів.

Оплата за опалення здійснюватиметься за показниками лічильників, тому мешканцям не варто хвилюватися щодо зайвих витрат.

Міська влада запевняє, що системи обігріву будуть включені максимально оперативно та з урахуванням потреб мешканців.

Нагадаємо, що в Запоріжжі готуються до початку опалювального сезону. Очікується, що тепло почнуть подавати з 31 жовтня.

Крім того, Україна підписала з Агентством ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) Меморандум про надання виплат на тверде паливо в зимовий період для обігріву домівок. Допомогу отримають 92 тисячі домогосподарств.

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МиколаївОпалювальный сезон