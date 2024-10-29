У Миколаєві назвали дату старту опалювального сезону

Нагадаємо, що в Запоріжжі готуються до початку опалювального сезону. Очікується, що тепло почнуть подавати з 31 жовтня.

Крім того, Україна підписала з Агентством ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) Меморандум про надання виплат на тверде паливо в зимовий період для обігріву домівок. Допомогу отримають 92 тисячі домогосподарств.