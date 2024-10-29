В Николаеве назвали дату старта отопительного сезона

В Николаеве городской совет принял решение о начале отопительного сезона с 1 ноября. Теплоснабжение будет запущено постепенно, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла и избежать перегрузки сетей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.
В первую очередь отопление появится в учреждениях здравоохранения, образования и социальной сферы, а затем в жилых домах. На полный запуск системы выделено 10 дней.
Оплата за отопление будет производиться по показаниям счетчиков, поэтому жителям не стоит беспокоиться о лишних расходах.
Городские власти заверяют, что системы обогрева будут включены максимально оперативно с учетом потребностей жителей.
Напомним, что в Запорожье готовятся к началу отопительного сезона. Ожидается, что тепло будут подавать с 31 октября.
Кроме того, Украина подписала с Агентством ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) Меморандум по обеспечению выплат на твердое топливо в течение зимнего периода для обогрева домов. Деньги получат 92 тысячи домохозяйств.