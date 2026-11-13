Опалення увімкнули вже на 87% об'єктів: Корецький назвав дві причини затримок у регіонах

Головні тези виступу:

Темпи запуску тепла: Наразі система продовжує заповнюватися, але опалення отримають усі споживачі. Регіони відтягували старт сезону лише до настання нормативних температурних показників.

Причини затримок на місцях: На тих об'єктах, які ще не запрацювали, є конкретні причини - тривають фінальні ремонтні роботи або діють безпекові обмеження.

Питання ненарахування плати за тепло: Уряд розглядає механізм скасування нарахувань лише як запасний варіант на випадок масштабних руйнувань та тривалого відновлення послуг, проте наразі підстав для цього немає.

Пряма мова

Очільник уряду детально пояснив логіку запуску опалювального сезону в регіонах.

"По опаленню і теплу відтягування було регіонами до моменту, коли температурні режими зобов'язують до включення опалювального сезону. 87% всіх пунктів і теплокомуненерго запрацювали. Там, де не працює — це виключно свідома позиція: чи то не привертати увагу ворога, чи то завершуються ремонтні роботи. В кожному окремому випадку є конкретне пояснення. Зараз дозаповнюється система, і опалення будуть мати абсолютно всі", - наголосив він.

Також Корецький прокоментував можливість звільнення споживачів від оплати за тепло у разі перебоїв через обстріли.