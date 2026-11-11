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Зеленський доручив перевірити звіти з областей по ситуації з опаленням

20:59 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Зеленський доручив перевірити звіти з областей по ситуації з опаленням Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Ситуація в регіонах України після російських обстрілів обговорюється на вищому рівні. Особливу увагу приділено ситуації з опаленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після селекторної наради.

Ситуація в регіонах

Зеленський зазначив, що Україна оновила потреби в:

  • енергетичному обладнанні,
  • техніці,
  • конкретних кроках підтримки.

"Будемо говорити про це з визначеними європейськими партнерами на зустрічах в Ірландії", - каже президент.

Також він заслухав доповіді по відновлювальним роботам на Дніпровщині, в Одеській області, на Донеччині. Окремі питання - щодо ситуації в Краматорську.

Опалення є пріоритетом

Зеленський доручив урядовцям разом з РНБО та командою Офісу перевірити деякі звіти з областей. Йдеться про ситуацію з теплопостачанням і забезпеченістю обладнанням.

"Очікую на повну і правдиву інформацію", - зазначив президент.

Інші питання

Також на нараді розглядалися питання щодо:

  • реалізації рішень в Києві щодо резервних транспортних схем;
  • параметри захисту визначених обʼєктів розподілу та передачі електрики і логістичних обʼєктів.

"Визначені завдання повинні бути виконані вже цієї доби", - запевнив президент.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві на 5 листопада до тепла підключено вже 45% столичних будинків. Впродовж кількох днів буде підключено весь житловий фонд Києва.

Крім того, в Одесі опалювальний сезон 2026-2027 років розпочнеться 9 листопада. Спочатку тепло мають подати до закладів освіти, лікарень та інших об'єктів соціальної інфраструктури.

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