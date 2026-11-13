Отопление включено уже на 87% объектов: Корецкий назвал две причины задержек в регионах

Главные тезисы выступления:

Темпы запуска тепла: Система продолжает заполняться, но отопление получат все потребители. Регионы оттягивали старт сезона только до наступления нормативных температурных показателей.

Причины задержек на местах: На тех объектах, которые еще не заработали, есть конкретные причины - продолжаются финальные ремонтные работы или действуют ограничения безопасности.

Вопрос неначисления платы за тепло: Правительство рассматривает механизм отмены начислений только как запасной вариант на случай масштабных разрушений и длительного возобновления услуг, однако оснований для этого нет.

Прямая речь

Глава правительства подробно объяснил логику запуска отопительного сезона в регионах.

"По отоплению и теплу оттягивание было регионами до момента, когда температурные режимы обязывают к включению отопительного сезона. 87% всех пунктов и теплокоммунэнерго заработали. Там, где не работает - это исключительно сознательная позиция: то ли не привлекать внимание врага, то ли завершаются ремонтные работы. В каждом частном случае есть конкретное объяснение. Сейчас дозаполняется система, и отопление будут иметь абсолютно все", - подчеркнул он.

Также Корецкий прокомментировал возможность освобождения потребителей от оплаты за тепло при перебоях из-за обстрелов.