Опалення в Києві вимкнули, але є нюанс. У КМДА дали роз'яснення на період похолодання

За його словами, столичні лікарні, дитячі садки, школи та інші заклади соціальної сфери залишатимуться з теплом на період зниження температури, яку прогнозують синоптики.

Пантелеєв підкреслив, що зазначені установи підключають та відключають від тепла за індивідуальними заявками їхніх керівників, що вже направлять до теплопостачальних організацій.