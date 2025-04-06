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Опалення в Києві вимкнули, але є нюанс. У КМДА дали роз'яснення на період похолодання

Фото: опалення у Києві увімкнули у лікаренях і школах, дитсадках на час похолодання (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Похолодання внесло свої корективи у опалювальний процес у Києві. Влада внесла деякі зміни, попри те, що опалювальний сезон завершили ще наприкінці березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За його словами, столичні лікарні, дитячі садки, школи та інші заклади соціальної сфери залишатимуться з теплом на період зниження температури, яку прогнозують синоптики.

Пантелеєв підкреслив, що зазначені установи підключають та відключають від тепла за індивідуальними заявками їхніх керівників, що вже направлять до теплопостачальних організацій.

Опалювальний сезон у Києві

З 24 березня в Києві відключили опалення. Такі заходи були пов'язані не тільки з потеплінням, а й з економією газу.

Нагадаємо, опалення ввімкнули в Києві 30 жовтня минулого року. Наразі опалення відключили вже по всій Україні.

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КиївОпалювальный сезон