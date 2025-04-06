Опалення в Києві вимкнули, але є нюанс. У КМДА дали роз'яснення на період похолодання

Похолодання внесло свої корективи у опалювальний процес у Києві. Влада внесла деякі зміни, попри те, що опалювальний сезон завершили ще наприкінці березня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.
За його словами, столичні лікарні, дитячі садки, школи та інші заклади соціальної сфери залишатимуться з теплом на період зниження температури, яку прогнозують синоптики.
Пантелеєв підкреслив, що зазначені установи підключають та відключають від тепла за індивідуальними заявками їхніх керівників, що вже направлять до теплопостачальних організацій.
З 24 березня в Києві відключили опалення. Такі заходи були пов'язані не тільки з потеплінням, а й з економією газу.
Нагадаємо, опалення ввімкнули в Києві 30 жовтня минулого року. Наразі опалення відключили вже по всій Україні.
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