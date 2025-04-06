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Отопление в Киеве выключили, но есть нюанс. В КГГА дали разъяснение на период похолодания

Фото: отопление в Киеве включили в больницах и школах, детсадах на время похолодания (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Похолодание внесло свои коррективы в отопительный процесс в Киеве. Власти внесли некоторые изменения, несмотря на то, что отопительный сезон завершили еще в конце марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По его словам, столичные больницы, детские сады, школы и другие учреждения социальной сферы будут оставаться с теплом на период снижения температуры, которую прогнозируют синоптики.

Пантелеев подчеркнул, что указанные учреждения подключают и отключают от тепла по индивидуальным заявкам их руководителей, которые уже направят в теплоснабжающие организации.

 

Отопительный сезон в Киеве

С 24 марта в Киеве отключили отопление. Такие меры были связаны не только с потеплением, но и с экономией газа.

Напомним, отопление включили в Киеве 30 октября прошлого года. На данный момент отопление отключили уже по всей Украине.

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КиевОтопительный сезон