Отопление в Киеве выключили, но есть нюанс. В КГГА дали разъяснение на период похолодания

По его словам, столичные больницы, детские сады, школы и другие учреждения социальной сферы будут оставаться с теплом на период снижения температуры, которую прогнозируют синоптики.

Пантелеев подчеркнул, что указанные учреждения подключают и отключают от тепла по индивидуальным заявкам их руководителей, которые уже направят в теплоснабжающие организации.