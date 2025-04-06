Отопление в Киеве выключили, но есть нюанс. В КГГА дали разъяснение на период похолодания

Похолодание внесло свои коррективы в отопительный процесс в Киеве. Власти внесли некоторые изменения, несмотря на то, что отопительный сезон завершили еще в конце марта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
По его словам, столичные больницы, детские сады, школы и другие учреждения социальной сферы будут оставаться с теплом на период снижения температуры, которую прогнозируют синоптики.
Пантелеев подчеркнул, что указанные учреждения подключают и отключают от тепла по индивидуальным заявкам их руководителей, которые уже направят в теплоснабжающие организации.
С 24 марта в Киеве отключили отопление. Такие меры были связаны не только с потеплением, но и с экономией газа.
Напомним, отопление включили в Киеве 30 октября прошлого года. На данный момент отопление отключили уже по всей Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.