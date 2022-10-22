Опалення у Києві: стало відомо, яка очікується температура у домівках

У ході опалювального сезону у Києві температура в домівках буде близькою до тієї, що була й у попередні роки, тобто близько +18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелєєва для "Економічної правди" .

"Справа в тому, що систему централізованого теплопостачання міста спроектовано і сконструйовано так, що менше показників давати не може. Думаю, температура буде десь 18 градусів", - зазначив він.

Зокрема, за його словами, температура в домівках навряд чи опускатиметься нижче +18.

Нагадаємо, раніше Пантелєєв заявив, що через обстріл цілком можливо, що в Києві по кілька днів може бути відсутнім опалення. Але столична влада до цього готується.

Опалювальний сезон у Києві розпочався 20 жовтня.

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