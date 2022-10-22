Отопление в Киеве: стало известно, какая ожидается температура в домах

В ходе отопительного сезона в Киеве температура в домах будет близкой к той, которая была и в предыдущие годы, то есть около +18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева для "Экономической правды" .

В частности, по его словам, температура в домах вряд ли будет опускаться ниже +18.

"Дело в том, что система централизованного теплоснабжения города спроектирована и сконструирована так, что меньше показателей давать не может. Думаю, температура будет где-то 18 градусов", - отметил он.