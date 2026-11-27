Теплопостачання у Києві працює у штатному режимі. Пошкодження, що виникають, цілодобово ліквідують 38 бригад "Київтеплоенерго".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву очільника столиці Віталія Кличка під час брифінгу .

Ситуація з опаленням у Києві

За словами Кличка, теплопостачання столиці наразі забезпечується у штатному режимі. Аварійні бригади "Київтеплоенерго" ліквідували основну кількість аварійних ситуацій, які виникли під час розгортання централізованої системи.

Зокрема, повністю підключили житлові будинки в мікрорайонах Теремки-1 і Теремки-2, де реалізують проєкт будівництва резервного теплозабезпечення.

Наразі у столиці цілодобово працюють 38 аварійних бригад "Київтеплоенерго". Щодня вони усувають по 40-50 пошкоджень.

Мер зазначив, що велика кількість аварій у поєднанні з дефіцитом кадрів створює значне навантаження на ремонтні бригади. Це може впливати на терміни ремонтних робіт, попередив Кличко.

Зокрема, за словами міського голови, минулого тижня фахівці виконали роботи на Виноградарі, щоб відновити нормативні параметри теплоносія на одному із джерел. Також ліквідували пошкодження тепломережі на проспекті Науки. На час ремонту опалення призупиняли у 30 житлових будинках, але наразі подачу теплоносія відновили.

Пункти обігріву та інші роботи в столиці

Кличко також повідомив, що у Києві підготували до роботи понад 1500 пунктів обігріву загальною місткістю майже 194 тисячі осіб. Серед них - 101 опорний пункт, розрахований на тривале перебування 41 тисячі людей.

Крім того, Київрада внесла зміни до бюджету столиці на 2026 рік, передбачивши кошти для райдержадміністрацій на мобільні укриття. Їх також встановлює "Київпастранс" на зупинках громадського транспорту.

У застосунку "Київ цифровий" запрацювала нова система відстеження руху громадського транспорту, яка продовжує працювати навіть за нестабільної супутникової навігації.

Читайте також: У Києві запрацювало відстеження транспорту онлайн під час тривог та роботи РЕБ

Також завершено капітальний ремонт шляхопроводу на вулиці Рональда Рейгана, рух транспорту там відновили.

За словами мера, до 4 грудня триватиме монтаж головної ялинки на Софійській площі коштом бізнесу. Святкова локація розпочне роботу 6 грудня, у День святого Миколая. Водночас масових заходів не планують.

"Усі міські служби працюють цілодобово, іноді на межі сил, щоб оперативно долати наслідки атак, відновити пошкоджені об'єкти та надавати необхідні сервіси мешканцям", - наголосив Віталій Кличко.