У Києві запровадили систему онлайн-відстеження громадського транспорту, яка працює навіть під час повітряних тривог і збоїв супутникової навігації. Вона охоплює всі автобуси, трамваї та тролейбуси "Київпастрансу".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, система використовує альтернативні джерела даних, тому інформація про місцезнаходження транспорту оновлюється навіть за нестабільної роботи супутникової навігації.

Наразі відстежувати транспорт можна на сайті "Київпастрансу". Невдовзі систему також інтегрують у застосунок "Київ Цифровий".



Кличко також повідомив про відновлення руху та комунальних послуг після нічного обстрілу столиці:

на Подільському мостовому переході відновили рух із правого на лівий берег;

відновили рух із правого на лівий берег; на Південному мосту , який зазнав повторних влучань, діють обмеження;

, який зазнав повторних влучань, діють обмеження; стан Дарницького мосту оцінюють фахівці.

Через удари по об'єктах критичної інфраструктури в кількох районах виникли перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Комунальні служби працюють над їх відновленням.

У Печерському, Солом'янському та Голосіївському районах відновили рух майже всіх тролейбусних маршрутів, роботу яких порушили через пошкодження електромереж.

За словами мера, цього тижня повітряна тривога в Києві лунала понад 40 разів і тривала загалом більш як 26 годин. Міські служби працюють цілодобово, щоб ліквідовувати наслідки російських атак.

"Ворог атакує і знищує критичну інфраструктуру міста, цивільні будівлі. Усі міські служби працюють цілодобово, щоб оперативно долати наслідки атак", - сказав Кличко.