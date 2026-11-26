Працівники медичної сфери Києва, які працюють під час повітряних тривог та рятують людей на місцях влучань, вже отримали перші доплати від міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка на початку пленарного засідання Київради.

За словами очільника столиці, 1048 працівників Центру екстреної медицини столиці отримали перші доплати.

"Рішення про додаткові виплати працівникам бригад екстреної медичної допомоги - за роботу під час обстрілів та на місцях ворожих атак - Київрада ухвалила нещодавно", - сказав Кличко.

Він зазначив, що столиця першою в Україні запровадила такі виплати. Також мер розповів про іншу допомогу від міста медикам, які рятують життя і здоров’я киян, ризикуючи власним життям.

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"Місто виділило також кошти і вже відбуваються процедури придбання зимового одягу для працівників екстреної медицини Києва. Медики виїжджають на місця уражень, рятують людей і нерідко самі опиняються під повторними обстрілами. Екстрена меддопомога сьогодні є однією з ключових рятувальних служб столиці", - наголосив мер Києва.