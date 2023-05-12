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Без опадів та до +23: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У суботу, 13 травня в Україні буде без опадів, лише подекуди можливі короткочасні дощі. При цьому температура підніметься до +23 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність.

Опади не передбачаються, тільки вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 6-11° тепла, на узбережжі морів 9-14°, вдень 18-23°, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області мінлива хмарність, без опадів.

Температура по області вночі 6-11°, вдень 18-23°. У Києві вночі 9-11°, вдень 20-22°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, в районі Києва рівень води у Дніпрі впав на 21 см, але небезпека підтоплень залишається.

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