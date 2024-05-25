Без опадів не обійдеться. Де завтра в Україні очікувати дощі з грозами

"В більшості областей переважно без опадів, лише 26 травня у південно-східній частині та впродовж доби 27 травня - на півдні країни, місцями короткочасні дощі, грози", - йдеться у повідомленні.

Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-16°, вдень 21-27°, на південному сході 26-го, а 27 травня на півдні країни 17-22°.

Якою була перша половина травня в Україні

Як розповіли синоптики, у перший тиждень травня в Україні переважала прохолодна, часом холодна для середини травня суха та вітряна погода. На більшій частині країни відзначалися заморозки.

Як і перший тиждень травня, другий виявився одним із найсухіших за останні 30 років. Детальніше про це та прогноз в Україні на 26 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.