Без осадков не обойдется. Где завтра в Украине ожидать дождь с грозами

"В большинстве областей преимущественно без осадков, только 26 мая в юго-восточной части и в течение суток 27 мая - на юге страны, местами кратковременные дожди, грозы", - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-16°, днем 21-27°, на юго-востоке 26-го, а 27 мая на юге страны 17-22°.

Какой была первая половина мая в Украине

Как рассказали синоптики, в первую неделю мая в Украине преобладала прохладная, временами холодная для середины мая сухая и ветреная погода. На большей части территории страны отмечались заморозки.

Как и первая неделя мая, вторая оказалась одной из самых сухих за последние 30 лет. Подробнее об этом и о прогнозе в Украине на 26 мая - читайте в материале РБК-Украина.