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Без опадів не обійдеться. Де завтра в Україні очікувати дощі з грозами

Україна, Субота 25 травня 2024 12:55
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Без опадів не обійдеться. Де завтра в Україні очікувати дощі з грозами Фото: якою буде погода в Україні 26 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 26 травня, в Україні буде майже без опадів. Але південний схід відзначиться - тут пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"В більшості областей переважно без опадів, лише 26 травня у південно-східній частині та впродовж доби 27 травня - на півдні країни, місцями короткочасні дощі, грози", - йдеться у повідомленні.

Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-16°, вдень 21-27°, на південному сході 26-го, а 27 травня на півдні країни 17-22°.

Якою була перша половина травня в Україні

Як розповіли синоптики, у перший тиждень травня в Україні переважала прохолодна, часом холодна для середини травня суха та вітряна погода. На більшій частині країни відзначалися заморозки.

Як і перший тиждень травня, другий виявився одним із найсухіших за останні 30 років. Детальніше про це та прогноз в Україні на 26 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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