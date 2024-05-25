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Без осадков не обойдется. Где завтра в Украине ожидать дождь с грозами

Украина, Суббота 25 мая 2024 12:55
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Без осадков не обойдется. Где завтра в Украине ожидать дождь с грозами Фото: какой будет погода в Украине 26 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 26 мая, в Украине будет практически без осадков. Но юго-восток "отличится" - здесь пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В большинстве областей преимущественно без осадков, только 26 мая в юго-восточной части и в течение суток 27 мая - на юге страны, местами кратковременные дожди, грозы", - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-16°, днем 21-27°, на юго-востоке 26-го, а 27 мая на юге страны 17-22°.

Какой была первая половина мая в Украине

Как рассказали синоптики, в первую неделю мая в Украине преобладала прохладная, временами холодная для середины мая сухая и ветреная погода. На большей части территории страны отмечались заморозки.

Как и первая неделя мая, вторая оказалась одной из самых сухих за последние 30 лет. Подробнее об этом и о прогнозе в Украине на 26 мая - читайте в материале РБК-Украина.

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