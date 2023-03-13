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Без опадів, місцями пориви вітру: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У вівторок, 14 березня, в Україні опади не прогнозуються. Проте місцями можливі пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні мінлива хмарність.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах та східних регіонах до 6° морозу; вдень 9-14° тепла, на Прикарпатті до 18°.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних, вдень і у північних та центральних регіонах місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Київській області

В області мінлива хмарність, опади не прогнозуються.

Температура повітря по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 9-14° тепла. У Києві вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви 15-18 м/с.

Зазначимо, що сьогодні в Україні прогнозують місцями сніг, ожеледицю та сильний вітер. Але стовпчики термометра піднімуться до 11 градусів тепла.

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