ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Весь "зимовий набір", але тепло. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 березня 2023 07:00
Весь "зимовий набір", але тепло. Синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: синоптики розповіли про погоду 13 березня в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, у понеділок, 13 березня, в Україні місцями очікується сніг, ожеледиця та сильний вітер. При цьому термометри покажуть до 11 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Вдень у західних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

Ожеледиця та вітер

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Вдень 3-8° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 11° тепла.

Як повідомлялось, вчора, 12 березня, в Україні оголошували штормове попередження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто