Весь "зимовий набір", але тепло. Синоптики дали прогноз на сьогодні
Сьогодні, у понеділок, 13 березня, в Україні місцями очікується сніг, ожеледиця та сильний вітер. При цьому термометри покажуть до 11 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно з проясненнями. Вдень у західних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.
Ожеледиця та вітер
У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря
Вдень 3-8° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 11° тепла.
Як повідомлялось, вчора, 12 березня, в Україні оголошували штормове попередження.
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