Весь "зимовий набір", але тепло. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: синоптики розповіли про погоду 13 березня в Україні (GettyImages)

Сьогодні, у понеділок, 13 березня, в Україні місцями очікується сніг, ожеледиця та сильний вітер. При цьому термометри покажуть до 11 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади Хмарно з проясненнями. Вдень у західних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Ожеледиця та вітер У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря Вдень 3-8° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 11° тепла. Як повідомлялось, вчора, 12 березня, в Україні оголошували штормове попередження.