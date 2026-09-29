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Без опадів і місцями туман: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 29 вересня, очікується тепла і суха погода. Повітря прогріє до 23°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів.

В західних областях - вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. У південній частині вдень місцями пориви до 15-20 м/с.

Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 6-11°, вдень 15-20°.

Також по регіонах України:

  • у південній частині вночі 9-14°, вдень 18-23°;
  • у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

Фото: якою буде погода в Україні 29 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві та області

У столичному регіоні прогнозується невелика хмарність. Без опадів

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 6-11°, вдень 15-20°.

У Києві вночі повітря прогріється до 9-11°, вдень - до 18-20°.

Раніше РБК-Україна писало, що погода в Україні найближчими днями покращиться. Дощів стане менше, а температура повітря місцями відчутно зросте.

Також розповідаломя, чому домашній термометр може "брехати" і як температуру повітря вимірюють точно.

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