Без осадков и местами туман: какой будет погода в Украине сегодня

Ранее РБК-Украина писало, что погода в Украине в ближайшие дни улучшится . Дождей станет меньше, а температура воздуха местами ощутимо вырастет.

Также рассказывали о том, почему домашний термометр может "лгать" и как температуру воздуха измеряют точно .