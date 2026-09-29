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Без осадков и местами туман: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

В Украине 29 сентября ожидается теплая и сухая погода. Воздух прогреется до 23°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается облачная погода. Без осадков.

В западных областях - ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. В южной части днем местами порывы до 15-20 м/с.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 6-11°, днем 15-20°.

Также по регионам Украины:

  • в южной части ночью 9-14°, днем 18-23°;
  • в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

Фото: какой будет погода в Украине 29 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области

В столичном регионе прогнозируется небольшая облачность. Без осадков

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 6-11°, днем 15-20°.

В Киеве ночью воздух прогреется до 9-11°, днем - до 18-20°.

Ранее РБК-Украина писало, что погода в Украине в ближайшие дни улучшится . Дождей станет меньше, а температура воздуха местами ощутимо вырастет.

Также рассказывали о том, почему домашний термометр может "лгать" и как температуру воздуха измеряют точно .

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