Без осадков и местами туман: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине 29 сентября ожидается теплая и сухая погода. Воздух прогреется до 23°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Сегодня в Украине ожидается облачная погода. Без осадков.
В западных областях - ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. В южной части днем местами порывы до 15-20 м/с.
Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 6-11°, днем 15-20°.
Также по регионам Украины:
В столичном регионе прогнозируется небольшая облачность. Без осадков
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 6-11°, днем 15-20°.
В Киеве ночью воздух прогреется до 9-11°, днем - до 18-20°.
Ранее РБК-Украина писало, что погода в Украине в ближайшие дни улучшится . Дождей станет меньше, а температура воздуха местами ощутимо вырастет.
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