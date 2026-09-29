Без опадів і місцями туман: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 29 вересня, очікується тепла і суха погода. Повітря прогріє до 23°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів.
В західних областях - вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. У південній частині вдень місцями пориви до 15-20 м/с.
Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 6-11°, вдень 15-20°.
Також по регіонах України:
- у південній частині вночі 9-14°, вдень 18-23°;
- у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.
Фото: якою буде погода в Україні 29 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві та області
У столичному регіоні прогнозується невелика хмарність. Без опадів
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 6-11°, вдень 15-20°.
У Києві вночі повітря прогріється до 9-11°, вдень - до 18-20°.
Раніше РБК-Україна писало, що погода в Україні найближчими днями покращиться. Дощів стане менше, а температура повітря місцями відчутно зросте.
Також розповідаломя, чому домашній термометр може "брехати" і як температуру повітря вимірюють точно.