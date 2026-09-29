Без опадів і місцями туман: якою буде погода в Україні сьогодні

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В Україні сьогодні, 29 вересня, очікується тепла і суха погода. Повітря прогріє до 23°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів. В західних областях - вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. У південній частині вдень місцями пориви до 15-20 м/с. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 6-11°, вдень 15-20°. Також по регіонах України: у південній частині вночі 9-14°, вдень 18-23°;

у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°. Фото: якою буде погода в Україні 29 вересня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві та області У столичному регіоні прогнозується невелика хмарність. Без опадів Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 15-20°. У Києві вночі повітря прогріється до 9-11°, вдень - до 18-20°.