Без осадков и местами туман: какой будет погода в Украине сегодня

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В Украине 29 сентября ожидается теплая и сухая погода. Воздух прогреется до 23°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается облачная погода. Без осадков. В западных областях - ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. В южной части днем местами порывы до 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 6-11°, днем 15-20°. Также по регионам Украины: в южной части ночью 9-14°, днем 18-23°;

в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°. Фото: какой будет погода в Украине 29 сентября (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве и области В столичном регионе прогнозируется небольшая облачность. Без осадков Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11°, днем 15-20°. В Киеве ночью воздух прогреется до 9-11°, днем - до 18-20°.