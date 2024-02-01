Без опадів, але не скрізь. Де завтра чекати дощ із мокрим снігом в Україні

"Вночі в Україні, крім півдня, вдень в Карпатах, на Закарпатті та сході країни невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів", - розповіли синоптики.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в західних областях вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на високогір'ї Карпат 1-6° морозу, а вдень на півдні країни 1-6° тепла.

Погода у лютому 2024 в Україні

Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4° морозу до 2° тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5° вище за норму, на решті території України - близько до норми.

Підводячи підсумки погоди у січні 2024 у Києві, синоптики розповіли, що середньомісячна температура повітря у січні в Києві дорівнювала 2,6° морозу, що на 0,6° вище за кліматичну норму. Температурних рекордів за місяць зафіксовано не було.