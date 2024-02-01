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Без осадков, но не везде. Где завтра ждать дождь с мокрым снегом в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 2 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 2 февраля, в Украине местами будут дожди со снегом. Хотя днем температура поднимется до 3° тепла, а на юге - и до 6° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночью в Украине, кроме юга, днем в Карпатах, Закарпатье и востоке страны небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-18 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на высокогорье Карпат 1-6° мороза, а днем на юге страны 1-6° тепла.

Погода в феврале 2024 в Украине

Средняя месячная температура в феврале 2024 прогнозируется от 4° мороза до 2° тепла. В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5° выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.

Подводя итоги погоды в январе 2024 в Киеве, синоптики рассказали, что среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве равнялась 2,6° мороза, что на 0,6° выше климатической нормы. Температурные рекорды за месяц зафиксированы не были.

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