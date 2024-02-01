ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Без опадів, але не скрізь. Де завтра чекати дощ із мокрим снігом в Україні

Україна, Четвер 01 лютого 2024 13:53
UA EN RU
Без опадів, але не скрізь. Де завтра чекати дощ із мокрим снігом в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 2 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 2 лютого, в Україні місцями дощі зі снігом. Хоча вдень температура підніметься до 3° тепла, а на півдні - і до 6° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вночі в Україні, крім півдня, вдень в Карпатах, на Закарпатті та сході країни невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів", - розповіли синоптики.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в західних областях вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на високогір'ї Карпат 1-6° морозу, а вдень на півдні країни 1-6° тепла.

Без опадів, але не скрізь. Де завтра чекати дощ із мокрим снігом в Україні

Погода у лютому 2024 в Україні

Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4° морозу до 2° тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5° вище за норму, на решті території України - близько до норми.

Підводячи підсумки погоди у січні 2024 у Києві, синоптики розповіли, що середньомісячна температура повітря у січні в Києві дорівнювала 2,6° морозу, що на 0,6° вище за кліматичну норму. Температурних рекордів за місяць зафіксовано не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії