ua en ru
Нд, 01 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Без опадів, але з нюансами: якою буде погода в Україні у перший понеділок березня

Неділя 01 березня 2026 15:03
UA EN RU
Без опадів, але з нюансами: якою буде погода в Україні у перший понеділок березня Ілюстративне фото: погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні 2 березня очікується мінлива хмарність без опадів, проте водіїв попереджають про ожеледицю та тумани в окремих регіонах. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +13 градусів залежно від області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

У понеділок в Україні опадів не передбачається. Синоптики попереджають, що вночі та вранці на півночі та північному сході на дорогах місцями можлива ожеледиця. Крім того, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди очікується туман, що може погіршити видимість.

Вітер буде північно-західним та західним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурні показники:

  • вночі: від +1° до -4°;
  • вдень: +3...+9° тепла;
  • південь, крайній захід та південний схід: повітря прогріється до +8...+13°.

Без опадів, але з нюансами: якою буде погода в Україні у перший понеділок березня​​​​​​​
Погода у Києві та області

На Київщині 2 березня також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці на дорогах області місцями можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці вночі температура становитиме 0...-2° морозу, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5...+7° тепла. По області вночі від +1° до -4°, вдень очікується +3...+8°.

Прогнози на березень

Раніше фахівці Укргідрометцентру представили стислий кліматичний огляд та орієнтовний прогноз на березень.

Окрім того, синоптики оприлюднили очікувані показники на 2026 рік: передбачається, що температурний режим та рівень опадів відповідатимуть кліматичній нормі або ж дещо перевищуватимуть її.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
Новини
"Падіння Путіна неминуче": Сибіга назвав три факти, що доводять крах російського впливу
"Падіння Путіна неминуче": Сибіга назвав три факти, що доводять крах російського впливу
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі