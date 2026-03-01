Без опадів, але з нюансами: якою буде погода в Україні у перший понеділок березня
В Україні 2 березня очікується мінлива хмарність без опадів, проте водіїв попереджають про ожеледицю та тумани в окремих регіонах. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +13 градусів залежно від області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
У понеділок в Україні опадів не передбачається. Синоптики попереджають, що вночі та вранці на півночі та північному сході на дорогах місцями можлива ожеледиця. Крім того, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди очікується туман, що може погіршити видимість.
Вітер буде північно-західним та західним, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температурні показники:
- вночі: від +1° до -4°;
- вдень: +3...+9° тепла;
- південь, крайній захід та південний схід: повітря прогріється до +8...+13°.
Погода у Києві та області
На Київщині 2 березня також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці на дорогах області місцями можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
У столиці вночі температура становитиме 0...-2° морозу, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5...+7° тепла. По області вночі від +1° до -4°, вдень очікується +3...+8°.
Прогнози на березень
Раніше фахівці Укргідрометцентру представили стислий кліматичний огляд та орієнтовний прогноз на березень.
Окрім того, синоптики оприлюднили очікувані показники на 2026 рік: передбачається, що температурний режим та рівень опадів відповідатимуть кліматичній нормі або ж дещо перевищуватимуть її.