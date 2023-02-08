Без осадков, но с морозом до -20. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)

Завтра, в четверг, 9 февраля, в Украине не ожидаются ни снег, ни дожди. На дорогах - гололед, а на термометрах, в частности в Карпатах, температура опуститься до -20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки Облачно, без осадков Ветер и гололедица На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха Температура ночью 10-15° мороза, в Карпатах ночью 15-20° мороза, днем 0-5° мороза; в южной части ночью 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.