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Без опадів, але є нюанси. Синоптики дали прогноз на сьогодні

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Україна, Вівторок 06 червня 2023 07:00
Без опадів, але є нюанси. Синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 6 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Опадів сьогодні, 6 червня, не буде практично по всій Україні. Щоправда, дощі з грозами все ж таки зачеплять два регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Зокрема, на Закарпатті та Прикарпатті вдень очікується короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер буде майже невідчутним, 3-8 м/с та буде постійно змінювати напрямки.

Температура повітря вдень буде триматись в діапазоні 22-27°, а на високогір'ї Карпат 14-19°.

Без опадів, але є нюанси. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Якою буде погода в найближчі дні

За прогнозами синоптиків, з 6 по 9 червня в Україні буде переважно без опадів. Хоча 7 та 8 червня у західних областях, а також вдень у четвер у Чернігівській та Сумській областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. Також в Україні ще більше потеплішає - до +29 градусів.

Для довідки

Чим запам'ятався синоптикам червень, що тільки почався

2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год). Цей показник перевищив на 2 м/с дані попереднього рекорду, встановленого в 2012 році.

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