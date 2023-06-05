Дощі на заході та півночі: прогноз погоди в Україні на тиждень

Погода в Україні в більшості областей буде без опадів цього тижня, з 6 по 9 червня. Водночас очікується потепління до +29 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook .

За даними синоптиків, у найближчі три доби в більшості областей буде без опадів. У вівторок вдень очікуються короткочасні дощі з грозами в Карпатах і на Закарпатті.

Крім цього, протягом дня 7 і 8 червня в західних областях, а також удень у четвер у Чернігівській і Сумській областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози.

У п'ятницю, 9 червня, вночі в Карпатському регіоні, а вдень у західних, Сумській та Чернігівській областях також прогнозують короткочасні дощі з грозами. На решті території буде без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 3-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9 +16 градусів, а вдень +21 +27. При цьому на високогір'ї Карпат очікується +14 +19. У п'ятницю, 9 червня, температура вночі очікується в межах +11 +17, а вдень +23 +29.

Погода в Україні в червні

У червні цього року середня місячна температура в Україні становитиме від +18 до +23 градусів, а у горах +15 +19 градусів. Такий показник свідчить про те, що це на 1-1,5 градусів вище за норму. Детальніше про погоду на весь літній квартал - у матеріалі РБК-Україна.

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