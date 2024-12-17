Опади й пориви вітру "відійдуть". Коли погода в Україні стабілізується

Найближчим часом по території України поступово зростатиме атмосферний тиск, тому погодні умови будуть також змінюватись.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
За словами експерта, поступово, вже від завтрашнього дня (середи, 18 грудня) по території України буде зростати атмосферний тиск.
"Тому й опади зменшаться - інтенсивність і їх площа охоплення. Так само і пориви вітру", - пояснила синоптик.
Впродовж найближчої ночі пориви вітру по Україні ще можуть бути, але вже місцями. Вдень середи - тільки по Лівобережжю.
"Ось ця ніч, найближча, можуть бути пориви вітру місцями. Вже без попередження такого загального. І завтра вдень - по Лівобережжю. Надалі вже вітрова ситуація на найближчу синоптичну перспективу трішки стабілізується", - розповіла Птуха.
Якщо говорити про опади, то впродовж наступної доби вони ще можуть бути у вигляді невеликого дощу та мокрого снігу:
"В нічні години - ще трішки по західних і деяких центральних областях", - додала представниця УкрГМЦ.
У четвер, 19 грудня, невеликий дощ і мокрий сніг можуть бути також місцями по північному сходу України.
"Змішана фаза опадів", - уточнила синоптик. Надалі ж погода очікується попередньо без опадів.
Температура повітря в Україні найближчим часом прогнозується відносно висока - як для грудня місяця.
"Переважно - плюсова. В нічні години трішки мінус - від 3 градусів тепла до 4 градусів морозу. А вдень - стабільно 0-5 градусів тепла... Захід, південь країни - взагалі вночі 0-6 градусів тепла. Вдень - від 4 до 10 градусів тепла", - підсумувала Птуха.
Нагадаємо, впродовж останнього тижня громадян у деяких регіонах України неодноразово попереджали про небезпечні та стихійні метеорологічні явища (хмарність, тумани, опади, сильні пориви вітру тощо).
У вівторок, 10 грудня, внаслідок несприятливих погодних умов - потужного вітру - було навіть пошкоджено найбільший прапор України в Києві.
На сьогодні, 17 грудня, мешканцям і гостям столиці також прогнозували хмарність, дощі й пориви вітру.
Через снігопад і хуртовину на високогір'ї східної частини Закарпатської області очікувалась навіть значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Читайте також про унікальне метеорологічне явище, яке може змінювати акустику.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.