Опади й пориви вітру "відійдуть". Коли погода в Україні стабілізується

Найближчим часом по території України поступово зростатиме атмосферний тиск, тому погодні умови будуть також змінюватись.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли погода в Україні стабілізується

За словами експерта, поступово, вже від завтрашнього дня (середи, 18 грудня) по території України буде зростати атмосферний тиск.

"Тому й опади зменшаться - інтенсивність і їх площа охоплення. Так само і пориви вітру", - пояснила синоптик.

Впродовж найближчої ночі пориви вітру по Україні ще можуть бути, але вже місцями. Вдень середи - тільки по Лівобережжю.

"Ось ця ніч, найближча, можуть бути пориви вітру місцями. Вже без попередження такого загального. І завтра вдень - по Лівобережжю. Надалі вже вітрова ситуація на найближчу синоптичну перспективу трішки стабілізується", - розповіла Птуха.

Якщо говорити про опади, то впродовж наступної доби вони ще можуть бути у вигляді невеликого дощу та мокрого снігу:

у східних областях

у північно-східних областях

"В нічні години - ще трішки по західних і деяких центральних областях", - додала представниця УкрГМЦ.

У четвер, 19 грудня, невеликий дощ і мокрий сніг можуть бути також місцями по північному сходу України.

"Змішана фаза опадів", - уточнила синоптик. Надалі ж погода очікується попередньо без опадів.

Температура повітря в Україні найближчим часом прогнозується відносно висока - як для грудня місяця.

"Переважно - плюсова. В нічні години трішки мінус - від 3 градусів тепла до 4 градусів морозу. А вдень - стабільно 0-5 градусів тепла... Захід, південь країни - взагалі вночі 0-6 градусів тепла. Вдень - від 4 до 10 градусів тепла", - підсумувала Птуха.