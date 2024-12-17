Осадки и порывы ветра "отойдут". Когда погода в Украине стабилизируется
В ближайшее время по территории Украины постепенно будет расти атмосферное давление, поэтому погодные условия будут также меняться.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Когда погода в Украине стабилизируется
По словам эксперта, постепенно, уже с завтрашнего дня (среды, 18 декабря) по территории Украины будет расти атмосферное давление.
"Поэтому и осадки уменьшатся - интенсивность и их площадь охвата. Так же и порывы ветра", - объяснила синоптик.
В течение ближайшей ночи порывы ветра по Украине еще могут быть, но уже местами. Днем среды - только по Левобережью.
"Вот эта ночь, ближайшая, могут быть порывы ветра местами. Уже без предупреждения такого общего. И завтра днем - по Левобережью. В дальнейшем уже ветровая ситуация на ближайшую синоптическую перспективу немного стабилизируется", - рассказала Птуха.
Если говорить об осадках, то в течение следующих суток они еще могут быть в виде небольшого дождя и мокрого снега:
- в восточных областях
- в северо-восточных областях
"В ночные часы - еще немного по западным и некоторым центральным областям", - добавила представительница УкрГМЦ.
В четверг, 19 декабря, небольшой дождь и мокрый снег могут быть также местами по северо-востоку Украины.
"Смешанная фаза осадков", - уточнила синоптик. В дальнейшем же погода ожидается предварительно без осадков.
Температура воздуха в Украине в ближайшее время прогнозируется относительно высокая - как для декабря месяца.
"Преимущественно - плюсовая. В ночные часы немного минус - от 3 градусов тепла до 4 градусов мороза. А днем - стабильно 0-5 градусов тепла... Запад, юг страны - вообще ночью 0-6 градусов тепла. Днем - от 4 до 10 градусов тепла", - подытожила Птуха.
Напомним, в течение последней недели граждан в некоторых регионах Украины неоднократно предупреждали об опасных и стихийных метеорологических явлениях (облачность, туманы, осадки, сильные порывы ветра и т.д.).
Во вторник, 10 декабря, в результате неблагоприятных погодных условий - мощного ветра - был даже поврежден самый большой флаг Украины в Киеве.
На сегодня, 17 декабря, жителям и гостям столицы также прогнозировали облачность, дожди и порывы ветра.
Из-за снегопада и метели на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидалась даже значительная снеголавинная опасность (III уровень опасности, оранжевый).
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