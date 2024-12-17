Осадки и порывы ветра "отойдут". Когда погода в Украине стабилизируется

В ближайшее время по территории Украины постепенно будет расти атмосферное давление, поэтому погодные условия будут также меняться.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Когда погода в Украине стабилизируется

По словам эксперта, постепенно, уже с завтрашнего дня (среды, 18 декабря) по территории Украины будет расти атмосферное давление.

"Поэтому и осадки уменьшатся - интенсивность и их площадь охвата. Так же и порывы ветра", - объяснила синоптик.

В течение ближайшей ночи порывы ветра по Украине еще могут быть, но уже местами. Днем среды - только по Левобережью.

"Вот эта ночь, ближайшая, могут быть порывы ветра местами. Уже без предупреждения такого общего. И завтра днем - по Левобережью. В дальнейшем уже ветровая ситуация на ближайшую синоптическую перспективу немного стабилизируется", - рассказала Птуха.

Если говорить об осадках, то в течение следующих суток они еще могут быть в виде небольшого дождя и мокрого снега:

в восточных областях

в северо-восточных областях

"В ночные часы - еще немного по западным и некоторым центральным областям", - добавила представительница УкрГМЦ.

В четверг, 19 декабря, небольшой дождь и мокрый снег могут быть также местами по северо-востоку Украины.

"Смешанная фаза осадков", - уточнила синоптик. В дальнейшем же погода ожидается предварительно без осадков.

Температура воздуха в Украине в ближайшее время прогнозируется относительно высокая - как для декабря месяца.

"Преимущественно - плюсовая. В ночные часы немного минус - от 3 градусов тепла до 4 градусов мороза. А днем - стабильно 0-5 градусов тепла... Запад, юг страны - вообще ночью 0-6 градусов тепла. Днем - от 4 до 10 градусов тепла", - подытожила Птуха.